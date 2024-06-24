دوووق بقلبك: طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل هي واحدة من الأطباق الكلاسيكية الشهيرة والمحبوبة في المطابخ العربية، وتتميز بطعمها الشهي ومكوناتها الغنية. إليك طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل خطوة بخطوة.

المكونات اللازمة لعمل المكرونة بالبشاميل

لمكونات المكرونة:

500 غرام مكرونة (نوع بيني أو مكرونة مسلوقة)

ماء مغلي للسلق

ملعقة كبيرة ملح

لمكونات حشوة اللحم:

500 غرام لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل رومي مقطع إلى مكعبات صغيرة

2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي أو زيت زيتون

لمكونات صلصة البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب دافئ

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)

كوب جبنة موزاريلا أو شيدر مبشورة (اختياري)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

سلق المكرونة:

في وعاء كبير، اغلي كمية مناسبة من الماء وأضيفي ملعقة كبيرة من الملح.

أضيفي المكرونة واسلقيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة حتى تنضج ولكن لا تكون مطبوخة تمامًا (al dente).

صفي المكرونة واتركيها جانبًا.

تحضير حشوة اللحم:

تحمير اللحم والخضروات: سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة حتى يصدر رائحة عطرية.

واضافة اللحم المفروم والتقليب حتى النضج.

أضيفي الفلفل الرومي المقطع والطماطم وقلبي المكونات معًا.

تبلي الخليط بالملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، والقرفة، قلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتمازج النكهات.

تحضير صلصة البشاميل: يتم اذابة الزبدة على نار متوسطة.

أضيفي الدقيق وقلبيه باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يتغير لونه قليلاً ويصبح ذهبيًا.

ببطء، أضيفي الحليب الدافئ تدريجيًا مع التحريك المستمر باستخدام مضرب يدوي حتى يتكون لديك خليط ناعم وكريمي.

أضيفي الملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب (إذا كنت تستخدمينها)، واصلي التحريك حتى تغلي الصلصة وتثخن.

إذا كنت ترغبين في إضافة الجبنة، أضيفيها الآن وقلبي حتى تذوب تمامًا في الصلصة.

تجميع المكرونة بالبشاميل

تجميع الطبق: سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية.

في صينية فرن كبيرة، ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة في الأسفل.

أضيفي طبقة من حشوة اللحم فوق المكرونة.

اسكبي نصف كمية صلصة البشاميل فوق حشوة اللحم ووزعيها بالتساوي.

أضيفي طبقة أخرى من المكرونة فوق البشاميل.

اسكبي باقي صلصة البشاميل على السطح ووزعيها بالتساوي.

يمكنك إضافة كمية إضافية من الجبنة المبشورة على الوجه إذا رغبت.

خبز وتسوية المكرونة بالبشاميل في الفرن

ضعي الصينية في الفرن المسخن واتركيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح السطح ذهبيًا ومقرمشًا.

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