خبر سار لمحبي كرة القدم.. طريقة تنزيل تحديث eFootball 2024 Season 7 مع هدايا كثيرة 280 ألف GB و شحن 200 كوينز

فوتبول بيس 2024 تعتبر واحدة من أبرز ألعاب كرة القدم في صناعة ألعاب الفيديو، تمتاز هذه السلسلة بتقديم تجربة محاكاة واقعية وعميقة لرياضة كرة القدم، حيث تتميز برسومات مذهلة و ميكانيكيات لعب دقيقة، منذ إصدار أول نسخة لها في عام 2001، واستمرت فوتبول بيس في جذب ملايين اللاعبين حول العالم، وتعتبر خيارا مفضلا بين عشاق الرياضة الشعبية هذه، وسنقدم لكم هدايا فوتبول بيس 2024م.

تحديث eFootball 2024 Season 7

خبر سار لمحبي كرة القدم الإلكترونية عن إصدار التحديث الأخير فوتبول بيس eFootball 2024 Season 7 الآن متاح على المتاجر الالكترونية المختلفة ومتوافق مع جميع الهواتف الذكية، حيث يتضمن التحديث مجموعة من التطويرات الجديدة، تتضمن التحديثات تحسينات ملحوظة من بينها محتوى جديد يشمل شارات خاصة يمكن الحصول عليها عند إكمال الأهداف، و تطويرات في بطاقات المباريات، بالإضافة إلى تحسينات أخرى تجعل تجربة اللعب أكثر تميزا وإثارة، و لتحديث اللعبة اتباع الخطوات التالية:

الذهاب لمتجر جوجل بلاي الخاص بهاتفك.

البحث عن اسم اللعبة فوتبول بيس 2024

الضغط على ايقونة اللعبة، والضغط على خانة تحديث اللعبة.

الانتظار قليلا لتثبيت التحديث الأخير.

يمكنك تشغيل اللعبة والاستمتاع بالتحسينات الجديدة.

الهدايا و المكافآت في لعبة فوتبول بيس 2024

وإليكم الهدايا و المكافآت في لعبة فوتبول بيس 2024 بعد التحديث الأخير وهي:

تقديم هدايا كبيرة للاعبين، بما في ذلك 280 ألف GB وهي واحدة من أبرز الهدايا المقدمة.

هدية أخرى تتمثل في 200 كوين لكل لاعب، مما يعزز تجربة اللاعبين بشكل إضافي.

تقديم مكافآت لتسجيل الدخول، حيث يتمكن اللاعبون من الحصول على هدايا متعددة عند تسجيل الدخول لمدة 7 مرات خلال الموسم.

ويتم توزيع المكافآت على اوقات متعددة: