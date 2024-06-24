مستقبل مضمون بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

شروط الالتحاق بمدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية، تعد واحدة من البدائل المعتمدة للثانوية العامة، وتقدم فرصة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، اشتهرت هذه المدارس بشكل متزايد في الفترة الأخيرة وشهدت زيادة كبيرة في عدد الطلبات المقدمة إليها نظرا للارتفاع في الطلب على التعليم الفني، اليوم يبحث الكثير من أولياء الأمور عن معلومات مفصلة حول مدارس آي تك ويسعى هذا التقرير لتلبية هذه الحاجة.

مدارس آي تك تعمل على تزويد الطلاب بمهارات عملية قوية في مجالات التكنولوجيا والهندسة، وتقدم برامج تعليمية متطورة تجمع بين الدروس النظرية والتدريب العملي، تعتبر هذه المدارس خيار مثالي لأولياء الأمور الذين يرغبون في تقديم تعليم متميز يعزز من مهارات أبنائهم في المجالات التقنية.

شروط الالتحاق بمدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية تعد من أبرز المؤسسات التعليمية في هذا الوقت، حيث تركز بشكل كبير على مجالات التكنولوجيا، أصبحت هذه المدارس خيار رئيسي لأولياء الأمور الذين يبحثون عن بديل مناسب للثانوية العامة، تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبات للطلاب الجدد وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وتشمل هذه الشروط:

اجتياز الطالب اختبارات القبول المحددة من قبل الوزارة.

إجتياز المقابلة الشخصية.

إجتياز الكشف الطبي.

تحديد درجة القبول يتم عبر وحدة تشغيل وإدارة المدرسة بمجرد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية.

التقديم متاح للبنين والبنات في فروع المدارس بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

الحد الأقصى للسن المقبول هو 18 سنة ولن يتم قبول طلبات المتقدمين الذين تجاوزوا هذا العمر.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان تأهيل الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متميزة في مجالات التكنولوجيا التطبيقية.

طريقة التقديم في مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

يتم التقديم لمدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية بشكل إلكتروني لتسهيل العملية على أولياء الأمور والطلاب وتوفير الوقت والجهد، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الإنترنت، حيث يتعين عليهم اختيار خيار التقديم لمدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية وإكمال كافة إجراءات التسجيل، يجب أيضا على المتقدمين إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة سابقا، تتطلب عملية قبول الطالب في المدرسة أن يحقق الحد الأدنى المطلوب في الشهادة الإعدادية.