نتائجنا.. نتائج الثالث متوسط 2024 العراق بالأسم جميع المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق بعد أن مر أكثر من 10 أيام على انتهاء الاختبارات، والتي انتهت للدور الأول يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن التفاصيل المتعلقة بنتائج الصف الثالث متوسط وطريقة معرفة النتيجة عبر الانترنت على الرابط الخاص بهم، كما أكدت الوزراة على أن النتائج ستكون متاحة في جميع المحافظات المتبقية عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة.

نتائج الثالث متوسط 2024 العراق

بعد إقبال البحث عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق، صدرت الحكومة قرارًا بشأنها، حيث تجاوز عدد طلاب الصف الثالث المتوسط في مختلف محافظات العراق 900 ألف طالب وطالبة؛ مما أدى إلى زيادة الوقت لإتمام عملية تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة عليها حسب الخطة المتبعة من قِبل وزارة التربية والتعليم، وقد أكد الوزير أن فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة سيتم الاعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق في جميع المحافظات، وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة؛ وعند إدخال الاسم ورقم الجلوس سيتم عرض نتيجة الطالب بالدرجات والتقديرات لجميع المواد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2024

إذا كنت ممن يبحثون عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، فيمكنك اتباع الخطوات التالية فور الإعلان عن ظهور النتائج: