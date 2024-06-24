“من هنا” كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 في العراق والمخالفات المرورية التي يعاقب عليها

أتاحت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 بالعراق بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين وعدم التكدس في مكاتب المرور، حيث أصبح بإمكان المواطنين معرفة الغرامات المرورية عبر الشبكة العنكبوتية بكل سهولة عبر موقع أرو، كما أوضحت هيئة المرور العامة في العراق المخالفات المرورية التي توقع لها غرامات، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم خطوات استعلام عن مخالفات المرور.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 العراق

يستطيع كافة المواطنين في العراق الاستعلام عن الغرامات المرورية بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال الرقم الألمانى وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أرو الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور وإسم المستخدم.

ثم قم بإنشاء حساب عن طريق كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

من القائمة الرئيسية اضغط على خدمة دفع الغرامات المرورية.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالسيارة.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

ستظهر أمامك كافة المعلومات عن الغرامات المرورية.

بذلك تكون تمت عملية سداد الغرامات المرورية بنجاح.

ما هي المخالفات المرورية العامة في العراق 2024؟

في السياق نفسه أوضحت هيئة المرور العامة في العراق المخالفات المرورية التي توقع لها غرامات وجاءت المخالفات على النحو التالي: