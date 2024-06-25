لاخفاء الظهور حمل الآن تطبيق واتساب الذهبي آخر اصدار برابط مباشر 20242024

يعتبر واتساب الذهبي من التطبيقات الشهيرة التي يتطلع العديد إلى تنزيلها بفضل الميزات الفريدة التي يوفرها، والتي لا توجد في النسخة الرسمية، وخصوصا مع نزول اخر اصدار حيث يمكن تحميله بسهولة على أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خصائص هذا التطبيق، وطريقة تنزيله على الهواتف.

تنزيل واتساب الذهبي 2024

يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عن أسهل طريقة لتنزيل واتساب الذهبي على أجهزتهم، وذلك عبر:

في البداية يتم فتح المتصفح الموجود على هاتفك.

ثم قم بالبحث عن د تطبيق واتس اب الذهبي.

انقر فوق مربع البحث.

ستجد العديد من المواقع التي تتيح تحميل التطبيق.

يرجى الانتظار حتى يكتمل تنزيل التطبيق على هاتفك الآن.

افتح الملف الخاص بالتطبيق على الموبايل.

قم بتثبيت التطبيق على الجهاز.

قم بفتح التطبيق الآن.

سيكون البرنامج بحاجة إلى رقم هاتفك وبياناتك الشخصية.

سيمكنك الآن كتابة الرسائل لأي شخص تريده.

مميزات تحميل تطبيق WhatsApp Gold

يضم هذا التطبيق الرائع العديد من الخصائص التي جعلته واحد من اهم النسخ المعدلة من تطبيق واتساب وفيما يلي اهم مميزات التطبيق