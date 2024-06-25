لاخفاء الظهور حمل الآن تطبيق واتساب الذهبي آخر اصدار برابط مباشر 20242024

يعتبر واتساب الذهبي من التطبيقات الشهيرة التي يتطلع العديد إلى تنزيلها بفضل الميزات الفريدة التي يوفرها، والتي لا توجد في النسخة الرسمية، وخصوصا مع نزول اخر اصدار حيث يمكن تحميله بسهولة على أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خصائص هذا التطبيق، وطريقة تنزيله على الهواتف.
تنزيل واتساب الذهبي 2024
يبحث الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد عن أسهل طريقة لتنزيل واتساب الذهبي على أجهزتهم، وذلك عبر:
- في البداية يتم فتح المتصفح الموجود على هاتفك.
- ثم قم بالبحث عن د تطبيق واتس اب الذهبي.
- انقر فوق مربع البحث.
- ستجد العديد من المواقع التي تتيح تحميل التطبيق.
- يرجى الانتظار حتى يكتمل تنزيل التطبيق على هاتفك الآن.
- افتح الملف الخاص بالتطبيق على الموبايل.
- قم بتثبيت التطبيق على الجهاز.
- قم بفتح التطبيق الآن.
- سيكون البرنامج بحاجة إلى رقم هاتفك وبياناتك الشخصية.
- سيمكنك الآن كتابة الرسائل لأي شخص تريده.
مميزات تحميل تطبيق WhatsApp Gold
يضم هذا التطبيق الرائع العديد من الخصائص التي جعلته واحد من اهم النسخ المعدلة من تطبيق واتساب وفيما يلي اهم مميزات التطبيق
- يتميز هذا التطبيق ببساطة عملية التنزيل، حيث تم تصميمه ليكون مقاومًا للحظر.
- يوفر للمستخدم إمكانية تغيير الخطوط، مما يسمح باستخدام عدة خطوط داخل التطبيق نفسه على نفس الهاتف.
- توفير ميزة إعدادات الخصوصية لجهات الاتصال يتيح للمستخدم التحكم بسهولة في من يمكنه رؤية المعلومات الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف والصورة الشخصية.
- يتميز التطبيق بقدرته على إخفاء نشاط المستخدم، بحيث لن يتمكن الأصدقاء من معرفة من الذي اطلع على حالات الواتساب الخاصة بهم علاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين مشاهدة حالات الواتساب حتى بعد حذفها وكذلك الاطلاع على الرسائل المحذوفة.
- يمكن إخفاء حالة آخر ظهور، وهي أحد أبرز مميزاته، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم النقر على الحساب، وبعد ذلك اختيار خيار الخصوصية.