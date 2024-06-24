“عاااجل ورسميًا” رابط فعال للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 لجميع المحافظات العراقية 

يبحث العديد من المواطنين عن رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، وذلك بعد زيادة البحث عقب إعلان وزارة التعليم العراقية عن بدء استعدادها للإعلان عن النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفسار عن النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في العراق نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول بشغف، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بنسبة 90%. لذلك، بدأ الكثيرون يبحثون عن كيفية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. يمكن الاطلاع على النتائج باتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا التابع للوزارة.

بعد ذلك يتم اختيار خيار “الاستفسار عن نتائج الثالث المتوسط”.

عملية كتابة الاسم الكامل للطالب في المكان المخصص له.

ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني للطالب.

بعد إتمام الخطوات السابقة والتأكد من دقة البيانات المُدخلة، يتم الضغط على “استعلام” لعرض النتائج فوراً.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط العراق

بعد تساؤلات عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج ستصدر في الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. حيث تقوم الوزارة حاليًا بإكمال عمليات التصحيح واعتماد النتائج على أن تكون متوفرة في جميع المحافظات في وقت واحد. ومن الجدير بالذكر أن هذه الامتحانات بدأت في 21 مايو 2024 وانتهت في 5 يونيو الموافق يوم الأربعاء. وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح، سيتم الإعلان عن النتائج فورًا.