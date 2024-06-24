التربية الوطنية بالجزائر تزف خبر سار للطلاب.. موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024 ورابط الاستعلام عن النتيجة في الجزائر

العديد من الطلاب في الجزائر ينتظرون بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024، حيث أعلنت وزارة التعليم الجزائرية أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستكون النتائج متاحة على موقع وزارة التربية الوطنية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم بكل سهولة وذلك في ظل سعي الوزارة في توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات استخراج نتائج البكالوريا.

متى موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024؟

بدأ طلاب البكالوريا أداء الامتحانات يوم 9 يونيو والآن يترقب الطلاب في مختلف أنحاء الجزائر معرفة موعد ظهور النتائج، حيث أعلنت وزارة التعليم أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات النهائية بكل دقة وشفافية يتم بعد ذلك اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر موقع الوزارة وذلك الساعة الرابعة عصراً يوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو الجاري وذلك بدلاً من الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 25 يونيو.

رابط نتائج البكالوريا 2024 الجزائر

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي في الجزائر أصبح بإمكان الطلاب في الجزائر الاستعلام عن نتائج البكالوريا بشكل إلكتروني وبكل سهولة عبر موقع وزارة التعليم وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: