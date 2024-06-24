نزلت رسميًا.. كشوفات PDF المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بمختلف محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
نزلت رسميًا.. كشوفات PDF المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بمختلف محافظات العراق
اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

تعمل وزارة الداخلية، بنشر كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة من وقت إلى أخر في العديد من المحافظات العراقية، حتى يتمكن جميع المتقدمين من معرفة التعديلات الجديدة التي أجرت على بياناتهم الشخصية، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بمراجعة لكافة الطلبات التي يتم العمل على تقديمها، في سبيل أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت أمام المتقدمين.

خطوات الإستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية العراقية، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الإنتقال إلى موقع بوابة المواطن الإلكترونية في بداية الأمر.
  • مع تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالمواطن المتقدم.
  • ليتم العمل على اختيار الوجبة التي عليها الدور.
  • مع تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.
  • النقر على زر “بحث”.
  • حتى تقوم بإستخراج كشوفات المقبولين في نقل النفوس.
نزلت رسميًا.. كشوفات PDF المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بمختلف محافظات العراق
نزلت رسميًا.. كشوفات PDF المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 بمختلف محافظات العراق

التقديم في نقل النفوس بالعراق

أما عن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي يتم التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، اتباع الأتي:-

  • أن تذهب لبوابة المواطن.
  • ثم يُرجى النقر على زر “تقديم الطلب”.
  • مع تدوين معلومات الشخض المتقدم.
  • إرفاق المستندات الخاصة بطلب القبول في نقل النفوس.
  • التأكد من صحة البيانات والوثائق.
  • ليتم النقر في نهاية الأمر على زر “إرسال الطلب”.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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