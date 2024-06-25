تردد القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الجديد 2024

تعرض قناة TRT التركية مسلسل السلطان محمد الفاتح، والذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية الحالية وأكثرها إثارة وتشويقاً كما أن المسلسل يعد من بين المسلسلات الأكثر شهرة منذ عرض الموسم الأول خلال الأشهر الماضية حيث ينتظر ملايين المشاهدين عرض الجزء الثاني منه، والذي سيتم عرضه قريباً بعد الانتهاء من تسجيل عدة حلقات متتالية.

موعد عرض مسلسل محمد الفاتح الجديد

تم عرض المسلسل التاريخي الجديد “محمد الفاتح 2024” في 27 فبراير 2024، ومن المقرر أن تعرض الحلقة الثانية في 5 مارس 2024 الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا والسعودية سيتم عرض حلقات المسلسل أسبوعياً على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى العربية يوم الأحد في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و10 مساءً بتوقيت مصر كما سيعرض المسلسل في الإمارات كل يوم ثلاثاء في الساعة 9 مساءً.

قصة مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024

السلطان محمد الفاتح كان الحاكم السابع للدولة العثمانية، وفترة حكمه تميزت بالعديد من الانتصارات الكبيرة، ومن أبرزها فتح مدينة القسطنطينية (التي تعرف اليوم بإسطنبول) في عام 1453م يتناول مسلسل “محمد الفاتح” قصة حياة السلطان بدءاً من طفولته وصولاً إلى شبابه، حيث تولى عرش الحكم في سن العشرين عاماً.

يوجه المسلسل الضوء على إنجازاته وفتوحاته في الدول الأجنبية، مثل فتح القسطنطينية واستكشاف أراضٍ جديدة كما يعالج المسلسل محاولات الاغتيال التي تعرض لها والصراعات التي واجهها خلال فترة حكمه، وتتطور الأحداث حتى تتناول محاولة اغتياله ووفاته على يد طبيبه المعالج عندما كان في الثالثة والخمسين من عمره.

تردد قناة TRT 1

يبحث العديد من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة TRT 1 للاستمتاع بمشاهدة أحدث وأفضل المسلسلات التركية إليكم التردد:

تردد القناة عبر النايل سات