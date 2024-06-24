بشكل رسمي .. موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بكافة محافظات العراق

يبحث العديد من الطلاب حول نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 من قِبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات العراق، عقب انتهاء الامتحانات الدراسية لهذا العام من المقرر أن يتم إعلان انتهاء الامتحانات مباشرة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن موعد الإعلان عن النتائج الرسمي قريب بعد رصد وجمع درجات الطلاب عبر موقعنا مقالنا هذا، سنقوم بعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

رابط الاستعلام الصف الثالث المتوسط لعام للدور الأول

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام للدور الأول عبر النقاط التالية

يجب على الطالب أولاً زيارة موقع نتائجنا.

أيضاً، بإمكان الطالب زيارة موقع وزارة التربية العراقي عبر هذا الرابط.

بعد ذلك، يجب على الطالب الضغط على خيار نتائج الصف الثالث المتوسط.

ثم يتم كتابة اسم الطالب بدقة.

ثم يتعين على الطالب تدوين الرقم الخاص به في الاختبار.

بعد ذلك، يتعين على الطالب أن يكتب اسم المحافظة التي ينتمي إليها.

عليك أيضاً الضغط على زر تنزيل النتائج لعرضها.

في المرحلة الأخيرة، تستطيع رؤية النتائج، وأيضاً بإمكانك تنزيلها كملف PDF وطباعتها.

الاعتراض على نتائج الثالث متوسط العراق

يمكن تقديم الاعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024 لمدة أسبوع بعد إعلان النتائج حيث تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن كافة التفاصيل المتعلقة بموعد بدء قبول الاعتراضات، وآخر موعد لتقديمها كما تكشف الوزارة عن رسوم الاعتراض لكل سنة، حيث كانت رسوم الاعتراض للسنة الماضية 3 آلاف دينار لكل مادة يجب على الطالب دفع هذه الرسوم واتباع الخطوات اللازمة لتقديم طلب الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.