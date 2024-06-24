من خلال المقال اضحك وسلي نفسك وأطفالك، عبر تردد قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات وتابع كوميديا القط والفار 2024، يبدو في الساعات الأخيرة، أنه يبحث الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث عن تردد قناة توم وجيري لعام 2024، وهي إحدى القنوات الشهيرة التي تعرض العديد من الأفلام الكرتونية ومغامرات القط والفأر المحبوبة لدى الأطفال حول العالم وفي الوطن العربي، وسنقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري “البديل” الترددات الجديدة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.
تردد قناة توم وجيري على نايل سات والعرب سات 2024
نقف بكم الآن عند اضحك وسلي نفسك وأطفالك، تردد قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات وتابع كوميديا القط والفار 2024، ولكي تتمكن من متابعة كوميديا القط والفار عبر شاشة قناة توم وجيري قم بتثبيت الترددات التالية:
تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات:
- التردد: 12149
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: HD
تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024
- التردد: 11315
- القمر الصناعي: عرب سات
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: SD
خطوات تنزيل وضبط قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية
بعد أن سقنا لكم في العبارات السابقة اضحك وسلي نفسك وأطفالك، تردد قناة توم وجيري عبر أقمار النايل سات والعرب سات وتابع كوميديا القط والفار 2024، بقي لنا أن تتعرف معنا على خطوات تنزيل وضبط ترددات قناة توم وجيري على جميع الأقمار وذلك عبر الخطوات التالية:
- اضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون.
اختر “قائمة البحث”.
- حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه في الحقول المخصصة.
- انتظر حتى تظهر قائمة القنوات وابحث عن قناة توم وجيري لتستمتع بمشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية الممتعة.
- باستخدام هذه الخطوات، يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري بسهولة على أجهزتك والاستمتاع بمشاهدة مغامراتهم المسلية والممتعة.