من خلال المقال سنتعرف على كل ما يخص نهائي القرن، موعد مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر الأفريقي والقنوات الناقلة للمباراة 2024، حيث يثير موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي اهتمامًا كبيرًا بين جماهير كرة القدم في مصر، والعالم العربي، يأتي هذا الحدث الرياضي المنتظر في أعقاب فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا وفوز الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لعام 2024، تُعد هذه المباراة فرصة لإعادة لقاء الفريقين الشهيرين مرة أخرى في كأس السوبر الإفريقي، وهو اللقاء الذي جرى مرة واحدة سابقًا في تاريخ هذه البطولة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024

نخط لكم في العبارات القادمة كل ما يخص نهائي القرن موعد مباراة الأهلى والزمالك كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة للمباراة 2024، نقدم لكم التفاصيل الدقيقة حول موعد المباراة لم تُحدد بعد بشكل نهائي، إذ قد يُجرى اللقاء بين 25 يونيو و30 يونيو، أو قد يتم تأجيله إلى شهر سبتمبر المقبل حسب ترتيبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نظرا لعدم إنتظام مواعيد الأتحاد الأفريقي عادة، وإنشغال الإتحاد بعدد كبير من المسابقات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الأفريقي 2024

قدمنا لكم في العبارات القادمة كل ما يخص نهائي القرن، موعد مباراة الأهلى والزمالك كأس السوبر الأفريقي نسلط معكم الضوء على القنوات الناقلة للمباراة الخاصة بنهائي كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك المصري 2024، ومن المقرر أن مباراةالأهلي والزمالك ستُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مع توفير التغطية الحصرية على قناة بي إن سبورتس المفتوحة 2 لكل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.