بسعر بسيط علي أد الجيب… مواصفات ومميزات هاتف Vivo V30 5G أحدث إصدارات فيفو بإمكانيات رائعة

أطلقت شركة فيفو أحدث الهواتف الذكية وهو هاتف Vivo V30 5G الذي ينتمي إلى الفئات المتوسطة حتى تناسب جميع الأذواق المطلوبة بالأسواق، حيث اهتمت الشركة بتصميم الجهاز بمستوى عالي من الكفاءة والجودة في الخامات بسعر مناسب جدًا، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مبيعاته خلال الفترة الأخيرة لذلك يحرص البعض التعرف على أهم المواصفات القياسية والتقنيات الحديثة ومميزات الهاتف.
مواصفات هاتف Vivo V30 5G
تستطيع الاطلاع على مواصفات هاتف Vivo V30 5G حتى تتمكن من شراء الجهاز دون أي قلق أو تردد، لهذا قم بمتابعة النقاط الآتية:
|نظام التشغيل
|اندرويد 14.
|المعالج
|ثماني النواة.
|البطارية
|5000 ملي أمبير.
|مساحة التخزين
|تبدأ من 256 حتى 512 جيجابايت.
|الوزن
|186 جرام.
|الأبعاد
|164.4×75.1×7.5
|رام
|12 رام.
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مميزات هاتف Vivo V30 5G
يجمع هاتف Vivo V30 5G قائمة متنوعة من المزايا التي يحتاج إليها مستخدمي الهواتف الذكية أهمها تتمثل على النحو التالي:
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- يحتوي الهاتف على شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.
- والأهم يتمتع بشكل انسيابي أكثر من رائع أنيق وجذاب للغاية.
- ناحية الظهر يتكون من الزجاج مع فريم البلاستيك القوي المقاوم الخدوش والصدمات.
- يتمتع ببطارية مدهشة تكفي لساعات طويلة مع الاستخدام المستمر.
- بالإضافة إلى شاحن سريع جدا يدعم قوى 80 واط.
- يتميز الجهاز بكاميرا خلفية وأمامية بدقة 50 ميجابكسل تمنح المستخدم أداء مميز عند التصوير الفيديوهات مع قوى فلاش ممتاز يتمتع بعدة ألوان مختلفة.
- سوف تحصل على أداء رائع بسبب معالج كوالكم.
- تم تصنيع الهاتف ببعض الألوان الزاهية مثل: اللون الأسود والأخضر الداكن.
- يأتي بواجهة فيفو Funtouch
- يدعم الجهاز ببصمة الإصبع مع شاشة تحتوي على خاصية Face Unlock مع فتح من خلال الوجه.
- الهاتف يأتي بسعر مناسب لجميع الأشخاص برغم احتوائه على المميزات العالية.