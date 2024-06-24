كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1445 وأهم مميزات المنصة

تعتبر من أهم المنصات المطلقة داخل المملكة العربية السعودية لمساعدة الكثير من المواطنين المتعثرين ماديًا، وذلك بعد مطابقة الشروط المطلوبة لاستحقاق فهو مخصص لبعض الفئات الاجتماعية في السعودية أهمها الأرامل وأصحاب الدخل المنخفض والأسر الفقيرة والأيتام، وأيضًا تحرص جيدًا الاهتمام بمجال التعليم والسكن والتجارة والصحة، لهذا أصبح أشهر برنامج في إرسال العديد من المساعدات للمستحقين.

كيفية التسجيل في منصة إحسان

تستطيع التقديم على منصة إحسان للاستفادة من الخدمات المتاحة على المنصة كل ما تحتاج إليه متابعة الآتي:

الإنتقال المباشر إلى الصفحة الرسمية لمنصة إحسان.

قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعدها، قم بتحديد خدمة “إنشاء حساب” من بين الخيارات المتاحة أمامك.

يليها يحتاج منك النظام إلى بعض البيانات الضرورية مثل: (اسم المستخدم، بالكامل البريد الإلكتروني، تعيين رقم الهاتف المحمول) في الفراغات المناسبة لهم.

بعد ذلك تفعيل زر “التحقق”.

تنشيط أيقونة “إنشاء الحساب” أسفل الصفحة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات السابقة بشكل صحيح ومنظم سوف تتمكن من عمل حساب في منصة إحسان للاستفادة من خدماتها العديدة.

مميزات منصة إحسان

لكل مواطن قام بعملية التسجيل داخل منصة إحسان سوف يتمتع بعدة مزايا أهمها تتمثل كالتالي: