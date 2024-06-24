احجز دلوقتي واحصل على 4000 دولار” رابط حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي 2024 الخطوات والشروط

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
احجز دلوقتي واحصل على 4000 دولار” رابط حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي 2024 الخطوات والشروط
احجز دلوقتي واحصل على 4000 دولار" رابط حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي 2024 الخطوات والشروط

تعمل الحكومة الليبية على تسهيل العديد من الإجراءات التي يحتاج إليها المواطنين لذا سهلت إجراءات الحصول على العملات الأجنبية في ليبيا بشكل قانوني وبكل سهولة دون الحاجة لعمل العديد من الإجراءات عن طريق حجز العملات من بنك ليبيا المركزي بنحو 4 آلاف دولار، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط والضوابط ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا تابعوا معنا.

رابط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي 2024

أتاح بنك ليبيا المركزي خدمة حجز العملات الأجنبية بشكل قانوني ومنظم عبر رابط المصرف الإلكتروني بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد لديهم في الحصول على العملات الأجنبية وذلك من خلال القيام ببعض هذه الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي ل مصرف ليبيا  المركزي.
  • بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الإسم والعنوان ورقم الجواز ورقم الهاتف والرقم الوطني.
  • ثم قم بكتابة رمز التحقق.
  • اضغط على كلمة تأكيد.
  • حدد المبلغ الذي تريد الحصول عليه.
  • بعد ذلك قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك بصيغة IBR.
  • اضغط على كلمة حجز.
  • تقوم الجهات المختصة بحجز الموعد المناسب، ثم يتم اعلامكم بالموعد المحدد.

شروط حجز العملة من مصرف ليبيا المركزي 2024

في السياق نفسه أوضح مصرف ليبيا المركزي الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على حجز العملات الأجنبية وجاءت على النحو التالي:

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الليبية.
  •  لا يكون المبلغ المحجوز أكثر من 4 آلاف دولار.
  • أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي.
  • أن يمتلك المتقدم هوية وطنية وجواز سفر.
  • يجب على المتقدم أن يكون لديه رصيد يكفي قيمة العملة الأجنبية المحجوزة.
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ahmed masoud

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