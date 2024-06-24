نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024 عموم المحافظات حسب الرقم الامتحاني pdf

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفير رابط خاص للحصول على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024، وضحت الوزارة أن نتائج الاعتراضات على الدرجات النهائية، ستعلن بعد مرور عشرة أيام من تقديم الاعتراضات تتيح الوزارة للطلاب إمكانية التظلم على نتائج بعض المواد في حال كان لديهم شك في درجاتهم وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.

في سياق متصل أعلنت مديرية تربية البصرة عن نتائج اعتراضات طلبة الصف السادس الابتدائي بأسمائهم في المدارس التابعة لها، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بدقة وسهولة.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2024

بعد إعلان المديريات التعليمية في العراق نتائج الامتحانات السادس الابتدائية الدور الأول عبر موقع نتائجنا قبل أسبوعين، قررت هذه المناطق فتح باب الاعتراضات على النتائج، يتمثل الإجراء في فحص المواد التي تم التحفظ عليها والمتعلقة بالاعتراض، حيث يمكن للمعنيين بالأمر متابعة الإجراءات كما يلي:

أولا يجب الدخول إلى موقع “نتائجنا” الإلكتروني. ثانيا النقر على أيقونة “نتائج اعتراضات السادس الابتدائي”. ثالثا يُطلب من المستخدمين كتابة اسم المحافظة والضغط على زر “عرض”.

رابعا ستظهر صفحة تحتوي على ملف الاعتراضات والنتائج بعد فحصها واعتمادها، إذا كانت متاحة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المدارس لم تقم بنشر النتائج بشكل إلكتروني حتى الآن، مما يجعل الإطلاع عليها متاحاً فقط للذين تم الإعلان عن نتائجهم الورقية.

المتقدمين على اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

حتى الآن قدّم نحو 70 ألف طالب اعتراضات على نتائج الامتحانات السادس الابتدائية الدور الأول في جميع أنحاء العراق لعام 2024 استجابة لهذا، قررت وزارة التربية العراقية موافقة جميع المديريات التعليمية على إجراء مراجعة شاملة للمواد وفحصها بدقة، بهدف ضمان حقوق كل طالب.