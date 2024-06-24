“محرر القدس”.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني لمتابعة احداث الحلقة 29 والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، يبحث الالاف من المشاهدين والمحبين للدراما التركية عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني الذي يعد واحدا من اشهر المسلسلات التركية التي نالت اعجاب الجميع، حيث تدور احدث المسلسل حول الناصر صلاح الدين ورحلته لتحرير بيت المقدس من قبضة الصلبيين وهو نفسه قائد معركة “حطين”، واليكم موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 عبر القنوات الفضائية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

وقد تم تحديد موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، حيث أن هناك توقعات تفيد بأن اولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل ستعرض خلال شهر اكتوبر القادم بعد الانتهاء من تصوير كافة الحلقات، خاصة وأن الجزء الاول من المسلسل قد بدء عرضه في نفس الشهر، وسط توقعات بأن يشهد الموسم الجديد الكثير من الاحداث النارية المثيرة، وخاصة بعد محاولات أرسلان شاه للتخلص من السلطان نور الدين زنكي، ودائما كان يحرص القائد المسلم صلاح الدين على توحيد صفوف الامة تحت راية الاسلام للتمكن من الانتصار على الصلبيين وتحرير بيت المقدس.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

أما عن القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني التركي فهي نفسها القنوات التي عرضت حلقات الجزء الاول بالكامل، وهم قناتي الفجر الجزائرية وTRT التركية، ويمكنك استقبال تلك القنوات من خلال ادخال التردد الخاص بها:

ترد قناة TRT التركية:

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية: