بشكل رسمي رابط استخراج نتائج البيام 2024 بخطوات بسيطة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توفير رابط لاستخراج نتائج البيام 2024، وذلك بهدف تسهيل الاستعلام على الطلاب وتوفير وقتهم وجهدهم ومن المتوقع أن موعد إعلان نتائج البيام في الجزائر قد تأجل بسبب عدم اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق اللازمة وأكدت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من هذه العمليات ستُعلن النتائج مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

كيفية استخراج نتائج بيام 2024

فيما يخص كيفية الحصول على نتائج امتحانات 2024 لجميع الطلاب عبر المنصة الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، يمكن معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك الدخول إلى الديوان الوطني.

في الخطوة الثانية، أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك.

يلزمك انتقاء رمز النتائج من الخيارات المتوفرة في قائمة الخدمات.

ينبغي عليك النقر على زر الخدمة للاطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط.

قم بإدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة.

في الخطوة السادسة، انقر على أيقونة عرض النتائج.

انتظر قليلاً وستتوافر لك كافة تفاصيل نتائج الطالب.

ومن المتوقع أن يتم اعلان نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر لعام 2024 يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر.

موعد ظهور نتائج البيام 2024 الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن توقيت إصدار نتائج امتحان البيام لعام 2024 في البلاد، مؤكدة أن النتائج سيتم الإعلان عنها لجميع الطلاب والطالبات خلال الساعات القليلة المقبلة ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات السهلة التي أوضحتها الوزارة في وقت سابق وتجري حاليًا عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية، ومن المتوقع أن تصدر النتائج قريبًا جدًا.