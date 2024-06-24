“فرح اولادك وضحكهم من قلبهم”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي نايت سات وايضا عرب سات

تردد قناة توم وجيري الجديد لعام 2024 يعتبر من الترددات التي يهتم بها الأباء والأمهات في الوطن العربي، فهي قناة فضائية مخصصة للأطفال، وتهتم بتقديم محتوى إعلامي مميز يشمل مسلسلات وأفلام كرتونية و انيميات مدبلجة إلى اللغة العربية، والتي يحبها الصغار والكبار على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة فواصل غنائية تشتمل على الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية للأطفال.

نبذة عن قناة توم وجيري

هناك العديد من المعلومات والمميزات في قناة توم وجيري، ويتمثل ذلك فيما يلي:

قناة توم وجيري هي قناة فضائية متخصصة في الرسوم المتحركة للأطفال، تهتم بعرض حلقات توم وجيري الكوميدية الممتعة التي أدخلت البهجة على قلوب الملايين من الأجيال السابقة، كما تسعى لتقديم محتوى تربوي وثقافي هادف للأطفال.

تقديم مجموعة متنوعة من المحتويات الكرتونية المميزة من أفلام ديزني، إلى جانب العديد من المسلسلات وأفلام الكرتون والأنيمي الشهيرة من مختلف أنحاء العالم، وتهدف هذه البرامج إلى إسعاد الأطفال مع تعليمهم العديد من المفاهيم والقيم التربوية والأخلاقية الصحيحة.

تعرف بامتلاكها لأكبر مكتبة من حلقات مسلسل توم وجيري الممتع الأصلي من إنتاج شركة مترو جولدن ماير، تعتبر هذه العروض من أقدم البرامج الكرتونية، وتتميز بتقديم محتوى كوميدي رائع أسعد الأجيال الماضية، بالإضافة إلى جميع حلقات توم وجيري الحديثة.

اهتمت بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في البث التلفزيوني والإذاعي، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الجودة العالمية في المشاهدة الممتعة مثل تقنية الإتش دي والأس دي، مما يمنح الأطفال متعة مستمرة أثناء متابعة أفلام ومسلسلات الكرتون المفضلة لديهم.

سعت إلى نشر محتواها الإعلامي في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم تردد القناة على الأقمار الصناعية العربية نايل سات وعرب سات بشكل مجاني وبدون تشفير، مما يتيح للمشاهدين متابعة جميع الأفلام والمسلسلات الكرتونية المتميزة على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات 2024

يمكنك الأن ضبط تردد بث قناة توم وجيري من جديد، واستمتع أنت وطفلك بمشاهدة أروع حلقات توم وجيري الكوميدية الشهيرة والأفلام الكرتونية المحبوبة طوال اليوم من خلال التردد التالي:

التردد: 11345.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة المشاهدة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024

قناة توم وجيري حرصت على توفير ترددها على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك ضبط التردد التالي للاستمتاع بمشاهدة جميع المحتويات الكوميدية من الرسوم المتحركة الممتعة لتوم وجيري وأفلام ديزني: