Kurulus Osman السيزون الجديد.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية وATV التركية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024، يبحث عشاق الدراما التركية في كل مكان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 بعد أن انتهى الجزء الخامس من المسلسل الذي حقق شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة وجارفة في كافة انحاء دول العالم العربي، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحدا من أنجح ما قدمت الدراما التركية خلال السنوات الاخيرة ويعتبر بمثابة مكمل لمسلسل قيامة ارطغرل، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 والقنوات الناقلة له.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024
وبدء جميع الاشخاص العاشقين لهذا المسلسل البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 منذ انتهاء اخر حلقة بالموسم الخامس، كما من المقرر أن ينضم عدد كبير من النجوم إلى الجزء الجديد من المسلسل الاكثر نجاحا وسط توقعات أن يشهد الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان احداث نارية جديدة ضمن ظروف بناء الدولة العثمانية على يد قائدها عثمان ابن ارطغرل، ومن المتوقع أن يعرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان خلال شهر نوفمبر المقبل 2024 بعد الانتهاء من اعمال التصوير والمونتاج الخاصة بالمسلسل.
القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024
تردد قناة ATV التركية على نايل سات:
- التردد: 10769.
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات:
- التردد: 12034.
- الاستقطاب: افقي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾