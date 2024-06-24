تعرف على سعر ومواصفات Realme 12 pro plus الجديد بعد إطلاق النسخه الجديدة منه

نعرض لكم مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus، إذ تعد شركة ريلمي من الشركات البارزة في صناعة الهواتف الذكية، حيث تصدر العديد من الأجهزة وتطورها بشكل كبير لمواكبة التطورات العلمية، وقد أطلقت ريلمي هاتف Realme 12 Pro Plus الذي يعد أول جهاز في الفئة المتوسطة يمكن من عمل زوم حتى 120X بفضل عدسة بيرسكوب بدقة 64 ميجا بكسل،ويتميز الهاتف أيضا بالعديد من المزايا الأخرى التي نستعرضها في السطور التالية.

مواصفات Realme 12 Pro Plus

كشفت شركة ريلمي عن أهم مواصفات الهاتف التي تجعله يلفت الأنظار، نظرا لتقديمه إمكانيات مميزة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز هذه المواصفات:

المواد المستخدمة في تصنيع الظهر مصنوعة من الجلد في حين أن الإطار مصنوع من البلاستيك والواجهة من الزجاج.

الوزن 190 جرام.

وأبعاد الهاتف 163 ملم للطول، 75.5 ملم للعرض، و7.9 ملم للسمك.

الشاشة من نوع AMOLED.

حجم الشاشة 6.67 إنش.

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل.

مع كثافة بكسلات تبلغ 395 بكسل لكل إنش.

أبعاد العرض تبلغ 20:9.

تشكل الشاشة حوالي 88% من الواجهة الأمامية.

تدعم تحديث معدل 120 هرتز لتوفير تجربة أكثر انسيابية.

يمكن أن يصل السطوع إلى 2000 وحدة نيت.

نظام التشغيل الأحدث أندرويد 14 وقت إصدار الجهاز.

مع واجهة المستخدم Realme UI 5.0.

المعالج ميدياتك ديمنستي 7050 يمتلك ثمان نوى ويعمل بتردد يصل إلى 2.6 جيجاهرتز، وهو نفسه المستخدم في هاتف Oppo Reno 11 F 5G.

التخزين الداخلي يتوفر بسعات 128/256/512 جيجابايت.

في حين أن الذاكرة العشوائية تأتي بسعات 8/12 جيجابايت.

سعر Realme 12 Pro Plus

يختلف سعر هاتف Realme 12 Pro Plus بناء على النسخة المختارة وتأتي كالأتي: