“نتائج المتوسطة”.. رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بكافة محافظات العراق

اقترب ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، حتى أن ذلك جاء وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، فضلاً عن أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات، نظرًا لتحديد مسيرتهم الجامعية فيما بعد، إضافة إلى أنه وقت الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التصحيح والمراجعة التي شملت الامتحانات، ليتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.

إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن مرحلة الثالث متوسط من أكثر المراحل الدراسية التي تولي الوزارة بها إهتمامًا كبيرًا نظرًا لكونها الحد الفاصل بين الثانوية والمرحلة الجامعية، فضلاً عن أن الوزارة تستعد بشكل كبير مع سرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتائج من قبل وزير التربية العراقي، ليتم العمل على رفع النتائج في هيئة كشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على الطلاب في الحصول على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

كيفية استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، بحيث تتمكن من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، كما يلي:-