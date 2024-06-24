لمحدودي الدخل.. موبايل أوبو بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة

يتميز هاتف أوبو Oppo A38 بتصميمه الرائع ومجموعة من المواصفات المميزة مثل كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مع معالج قوي وشاشة ممتازة، بالإضافة إلى سعر منخفض يناسب الأشخاص ذوي الدخل المحدود والشباب ويتمتع هذا الهاتف ببطارية ضخمة يتم شحنها باستخدام الشحن السريع ويتم شحنها بسرعة فائقة.

هاتف أوبو Oppo A38

مزود بشاشة من نوع LCD مقاومة للمياه والغبار بقياس 6.56 بوصة ودقة +HD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما يحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل للصور الشخصية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، ويحتوي على معالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي تبلغ 128 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد.

كاميرا هاتف أوبو Oppo A38

يوفر الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

بطارية هاتف أوبو Oppo A38

يتميز ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها بسرعة فائقة باستخدام تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 33 وات، ويدعم الاتصالات عبر 4G Wi-Fi و Bluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.

معالج هاتف أوبو Oppo A38

يحتوي الجهاز على معالج Helio G85 المصنع من قبل شركة ميدياتك، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد.

شاشة هاتف أوبو Oppo A38

جاء مزودًا بشاشة LCD مقاومة للمياه والغبار بحجم 6.56 بوصة ودقة +HD، بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر بصمة على جانب الشاشة.

عيوب هاتف اوبو إي 38

يحتوي هاتف Oppo A38 على بعض العيوب البسيطة كما هو الحال مع معظم الهواتف، والتي تتجلى في النقاط التالية:

الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي ليست من أفضل الخيارات في هذه الفئة، فهي أقل من المستوى المتوسط، وهذا العيب يتواجد كذلك في هاتف Realme C63.

الهاتف لا يستطيع تقليل الضوضاء والإزعاج لأنه غير مجهز بميكروفون ثانوي.

دقة الشاشة منخفضة بالنسبة للفئة السعرية.

سعر هاتف أوبو Oppo A38

يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبلغ حوالي 5990 جنيها، مع مراعاة أن السعر يختلف حسب الطراز.