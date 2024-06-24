“هتخلص من زنهم طول اليوم”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “كراميش، توم وجيري، طيور الجنة” لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024، الالاف من الاباء والامهات يبحثون عن تردد قنوات الاطفال 2024 بالتزامن مع اجازة اخر العام، حيث تقوم تلك القنوات بعرض مجموعة من اجمل افلام الكرتون والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الاطفال ولا يملون من مشاهدتها طوال اليوم، كما تقدم تلك القنوات برامج تعليمية مسلية لهم تسعى لتنمية مهارات الطفل واكسابه الكثير من المعلومات لتنمية قدراته العقليلة ايضا، واليكم اجدد تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات.

تردد قنوات الاطفال 2024

الالاف من الاطفال يطلبون من اولياء امورهم ضبط واستقبال تردد قنوات الاطفال 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بهم، ليتمكنوا من مشاهدة الافلام الكرتونية الممتعة على مدار اليوم مثل:”طرازان، السمكة نيمو، حلقات توم وجيري، الاسد الملك، شركة المرعبين المحدودة، سندريلا، الجميلة والوحش،…”، علاوة على باقة من اجمل الاغاني مثل:”حبيبة امها، مين حبيب بابا، امورتي الحلوة، اكلك منين يا بطة،…”.

تردد قناة توم وجيري 2024

اضبط التردد الخاص بالقناة : 11345.

اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.

اضبط معدل الاستقطاب للقناة : عمودي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6.

تردد قناة كراميش 2024

اضبط التردد الخاص بالقناة : 11430.

اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.

اضبط معدل الاستقطاب للقناة : عمودي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6.

تردد قناة طيور الجنة 2024

اضبط التردد الخاص بالقناة : 11430.

اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.

اضبط معدل الاستقطاب للقناة : عمودي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6

تردد قناة ميكي 2024

اضبط التردد الخاص بالقناة : 11526.

اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 4/3.

طريقة تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024

ويمكنك تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 باتباع خطوات بسيطة: