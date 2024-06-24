“هتخلص من زنهم طول اليوم”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “كراميش، توم وجيري، طيور الجنة” لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024، الالاف من الاباء والامهات يبحثون عن تردد قنوات الاطفال 2024 بالتزامن مع اجازة اخر العام، حيث تقوم تلك القنوات بعرض مجموعة من اجمل افلام الكرتون والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الاطفال ولا يملون من مشاهدتها طوال اليوم، كما تقدم تلك القنوات برامج تعليمية مسلية لهم تسعى لتنمية مهارات الطفل واكسابه الكثير من المعلومات لتنمية قدراته العقليلة ايضا، واليكم اجدد تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات.
تردد قنوات الاطفال 2024
الالاف من الاطفال يطلبون من اولياء امورهم ضبط واستقبال تردد قنوات الاطفال 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بهم، ليتمكنوا من مشاهدة الافلام الكرتونية الممتعة على مدار اليوم مثل:”طرازان، السمكة نيمو، حلقات توم وجيري، الاسد الملك، شركة المرعبين المحدودة، سندريلا، الجميلة والوحش،…”، علاوة على باقة من اجمل الاغاني مثل:”حبيبة امها، مين حبيب بابا، امورتي الحلوة، اكلك منين يا بطة،…”.
تردد قناة توم وجيري 2024
- اضبط التردد الخاص بالقناة : 11345.
- اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.
- اضبط معدل الاستقطاب للقناة : عمودي.
- اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6.
تردد قناة كراميش 2024
- اضبط التردد الخاص بالقناة : 11430.
- اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.
- اضبط معدل الاستقطاب للقناة : عمودي.
- اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6.
تردد قناة طيور الجنة 2024
- اضبط التردد الخاص بالقناة : 11430.
- اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.
- اضبط معدل الاستقطاب للقناة : عمودي.
- اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6
تردد قناة ميكي 2024
- اضبط التردد الخاص بالقناة : 11526.
- اضبط معدل الترميز للقناة : 27500.
- اضبط معامل تصحيح الخطأ للقناة : 4/3.
طريقة تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024
ويمكنك تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 باتباع خطوات بسيطة:
- قم بالدخول إلى قسم التركيب الهوائي بعد الضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.
- ادخل التردد الخاص بالقناة التي تريدها.
- اضغط على “بدء البحث”.
- بعد انتهاء البحث اضغط على كلمة “حفظ”.