موعد عرض الموسم السادس من المؤسس عثمان والحلقه الاولى على القنوات الفضائيه

يزداد البحث من خلال عشاق المسلسلات التركية التاريخية عن موعد الجزء السادس من المسلسل المؤسس عثمان حيث انه احد المسلسلات الناجحة في جميع دول الوطن العربي واستطاعت ان تحقق نجاح غير طبيعي على مدار عرض خمس مواسم سابقا أصبح المسلسل من المسلسلات الأولى والأكثر مشاهدة وانتشاره, حيث انه مليء بالعديد من المغامرات والحروب والفتوحات على يد القائد عثمان الذي يتحلى بالشجاعة وتوسيع الدولة العثمانية وعمل العديد من الفتوحات، بالإضافة الى انه يمتاز بالزكاء وكيفية التعامل في المعارك وإدارتها، لذلك فان الجميع متراقب لمعرفة الجزء السادس ومتى تعرض الحلقة الأولى والقنوات الفضائية الناقلة له وسوف نعرض لكم كل ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال.

الحلقه الاولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يمكن ان تتابع مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس على القنوات الفضائية التي يكون من اشهرها قناة اي تي في التركية التي أعلنت عن الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد أن عرضت المواسم السابقة حيث كان المسلسل يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء والان الجماهير المنتظرة بفارغ الصبر الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي سوف يمتاز بأحداث مثيرة وشيقه في إطار تاريخي مميز.

تردد قناة اي تي في التركية

يمكنك ان تتابع قناة أي تي في التركية وتشاهد مسلسل قيامه عثمان وغيرها من المسلسلات الشهيرة أيضا على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

● القمر الصناعي النايل سات.

● التردد 11628.

● الاستقطاب افقي.

● معدل الترميز 27500.

● معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

● جودة القناة hd.