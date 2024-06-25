لمشاهدة مباريات اليورو 2024|.. إليك تردد قناة TRT 2024 وما هي خطوات استقبالها على الرسيفر

مع بداية انطلاق بطولة أمم أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، يهتم الكثير من عشاق مباريات كرة القدم في الوصول إلي قناة فضائية تمكنهم من متابعة المباريات خلال اليوم بدون تشفير وبجودة بث عالية، واليوم سوف نعرض لكم تردد قناة TRT الناقلة لمباريات اليورو 2024 مجانا وبدون تشفير.

قناة TRT الفضائية 2024

تعد قناة TRT من اشهر القنوات التركية الناطقة بالعربية والتي تقوم بنشر المحتوى التركي على مستويات متعددة من افلام ومسلسلات وبرامج، وقد تم إطلاق القناة من عام 2011 وأصبحت من أفضل القنوات التي يتابعها عدد كبير من المشاهدين، وفي هذه الأيام تتولى القناة بث مباريات كأس أمم أوروبا التي تم إطلاقها منذ أيام قليلة، حيث يتضمن دور المجموعات لقاءين من المباريات في كل مجموعة.

تردد قناة TRT 2024

لمتابعة مباريات أمم أوروبا بجودة بث عالية الدقة، يمكنك ذلك من خلال الحصول علي تردد قناة TRT علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11042.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12073.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط قناة TRT علي جهاز الريسيفر

يمكنك الآن ضبط تردد قناة TRT علي جهازك وتتابع جميع مباريات كأس الأمم الأوروبية، وذلك من خلال الخطوات التالية: