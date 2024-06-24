وزارة المالية العراقيه تعلن سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية في العراق عن تطبيق زيادة جديدة في راتب المتقاعدين في سبيل تخفيف الأعباء المالية على المواطنين العراقيين، وقد كشفت عن القيمة المحددة لهذه الزيادة، ولقد جاء ذلك القرار في صدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل توفير معيشة كريمة لمواطنيها المتقاعدين بالدولة، والتي جاءت بنسبة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، هذا إلى جانب رفع رفع الحد الأدنى إلى 70 ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

بإمكانك الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق إلكترونياً من خلال تنفيذ عدة تعليمات تم توضيحها مسبقاً من قبل الجهات المسئولة في وزارة المالية، والتي جاءت على هذا النحو:

● ادخل بشكل مباشر على الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية في العراق من هنا.

● قم بتدوين البيانات اللازمة بصورة صحيحة.

● اكبس على خيار “استعلام عن رواتب المتقاعدين”.

● ستظهر على الفور صفحة جديدة قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة.

● قم بإدخال اسمك والحساب البنكي الخاص بك وإسم المستفيد.

● انقر على زر “إرسال الطلب”.

● انتظر قليلاً لحين ظهور جميع المعلومات، بما في ذلك القيمة المحددة للزيادة الجديدة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

لقد تم الإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد من قبل وزارة المالية العراقية، وذلك بعد ما تم تطبيق الزيادة، وفيما يلي تفاصيل سلم رواتب للمتقاعدين:

● 500 ألف دينار عراقي لمن يتقاضى راتب يبلغ 400 ألف دينار عراقي.

● 600 ألف دينار عراقي لمن يتقاضى راتب يصل إلى 500 ألف دينار عراقي.

● 800 ألف دينار عراقي لمن يتقاضى راتب يصل إلى 700 ألف دينار عراقي.

● المواطني المتقاعد الذين يحصل على راتب يصل إلى مليون دينار أو أكثر لا يستحق أي زيادة في الراتب.