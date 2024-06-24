“خطوة بخطوة”.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024، يزداد قلق الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مصير أبنائهم، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم اليمنية على تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج، فقد وفرت عدة طرق ليتمكن الطلاب من الحصول عليها بكل سهولة ويسر، وفي هذا المقال، سنشرح خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، وذلك من خلال الطرق الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

حرصت وزارة التربية والتعليم اليمنية على تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 من خلال توفير عدة طرق سريعة وسهلة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

النقر على خيار “نتائج الطلاب”.

اختيار “نتائج الصف التاسع 2024”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 بكل سهولة من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات.

بمجرد الوصول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات، انقر على خيار “نتائج الامتحانات” الموجود في القائمة الرئيسية.

من قائمة “نتائج الامتحانات”، قم بتحديد “نتائج الصف التاسع 2024”.

في الحقل المخصص، أدخل رقم جلوس الطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

بعد إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، انقر على زر “بحث” لعرض نتائج الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن من الهاتف

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم المخصص (161) من قبل وزارة التربية والتعليم، بعد ذلك، ستصل رسالة نصية تحتوي على نتائج الطالب، يجب التأكد من كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء في عرض النتائج.