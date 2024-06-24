“حرامي سرق لولو يا ناس”!.. نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة هائلة

في عالم الأطفال، تزداد القنوات الناقلة للمحتوى الطفولي والكرتوني المميز، بالإضافة إلى أن من ابرز القنوات العارضة لهذا المحتوى قناة وناسة أطفال، لتكون من أبرز القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة العديد من المحتوي الكرتوني ما بين المسلسلات والأغاني والأناشيد الدينية المميزة، وغير ذلك من المحتوى الأخر التي يتم إذاعته على مدار اليوم دون توقف، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة 2024 أطفال

يمكنك العمل على تنزيل تردد قناة وناسة، ومشاهدة كل ما يتم إذاعته على القناة بجودة هائلة وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الخاص يكون 11470.

في حين أن القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة الجديد يكون 27500.

استقطاب القناة هو عمودي.

نزول تردد قناة وناسة أطفال 2024

وعبر موقعكم المميز البديل، يمكنكم التعرف على البيانات الخاصة بقناة وناسة أطفال المميزة والأكثر من رائعة، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الجديد فهو العرب سات.

بينما التردد الجديد الخاص بقناة وناسة يكون 11270.

كما أن معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

هذا وأن معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة يكون 3/4.

محتوى قناة وناسة أطفال الجديد 2024

وحتى تتعرف على المحتوى المميز التي يتم تقدمه قناة وناسة أطفال ومن بينها “بيب بيب، حرامي سرق لولو، مين اللي سرق جزمت لولو، لولو والحيوانات، لوليا الصغار”، وغيرها من الأغاني والمحتوى الطفولي والكرتوني التي يتم العمل على عرضه.