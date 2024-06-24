الإعلان عن رابط نتائج التاسع 2024 في اليمن بدون أرقام الجلوس

أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن رابط نتائج التاسع لعام 2024، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بدون الحاجة إلى رقم الجلوس، حيث يأتي هذا الإعلان في إطار تسهيل عملية الاطلاع على النتائج للطلاب وأولياء الأمور، وذلك تجنبا للزحام في المدارس والمراكز التعليمية، وسوف يتم الإعلان عن النتائج رسميا بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان ومراجعتها بدقة.
رابط نتائج التاسع 2024 في اليمن
يمكن للطلاب وأولياء الأمور في اليمن الاطلاع على نتائج الدور الأول للصف التاسع 2024 بسهولة، يتم ذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التعليم اليمنية، والذي يتيح الاستعلام عن النتيجة بدون رقم جلوس الطالب.
خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع بدون رقم جلوس
لمعرفة النتائج باستخدام هذه الطريقة، اتبع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم اليمنية.
- النقر على خيار “النتائج”.
- اختيار “نتائج التاسع 2024 الدور الأول”.
- إدخال البيانات الشخصية للطالب بدقة.
- الضغط على زر “عرض النتيجة”.
خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع برقم الجلوس
- الدخول إلى منصة إدارة الامتحانات العامة.
- الضغط على قسم “النتائج”.
- اختيار “نتائج التاسع بالاسم”.
- تحديد العام الدراسي 2024.
- كتابة الاسم الثلاثي للطالب بدقة في الخانة المخصصة.
- الضغط على زر “بحث”.
من خلال هذه الإجراءات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الصف التاسع بسهولة ويسر، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتجنب الزحام في المدارس، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.