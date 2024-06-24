مبروووك لكل الطلاب.. رابط نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في كل المحافظات

رابط نتائج التاسع اليمن 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن رابط نتائج التاسع اليمن 2024 لكي يتمكنوا من الاستعلام عن درجاتهم ومجموعهم بشكل الكتروني بعد أن يتم اعتماد النتيجة، وبالتزامن مع انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات قبل حلول عيد الاضحى أصبح الالاف منهم يتابعون وينتظرون موعد الاعلان عن تلك النتيجة التي تشغل بالهم ومن المتوقع أن يتم نشر النتيجة خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية عبر الموقع الرسمي لها.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتفعيل رابط نتائج التاسع اليمن 2024 قرييا بعد الانتهاء من كافة اعمال التصحيح وتحديد نسبة النجاح واسماء الطلاب الاوائل أيضا، فحتى الآن لم تنتهي الكنترولات من تصحيح الاوراق ورصد الدرجات داخل الكشوف رسميا، حيث مكن الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع الادارة العامة للاختبارات.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

قم بالضغط على ايقونة نتائج التاسع اليمن 2024.

لابد من كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص له.

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

في حالة اعتماد النتيجة سوف يظهر لك بيان بكافة الدرجات التي حصلت عليها في كل المواد.

طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

كما وفرت وزارة التربية والتعليم أكثر من طريقة للاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 ومعرفة الدرجات في كل المواد المضافة والغير مضافة للمجموع، ففور اعتماد النتيجة يمكنك الاستعلام عنها من خلال: