طريقة عمل طاجن اللحم بالفخار في الفرن

طاجن اللحم بالفخار هو واحد من أشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث يتميز بنكهته الغنية والعطرية التي تنتج عن الطهي البطيء في الفخار. إليك طريقة عمل هذا الطبق اللذيذ خطوة بخطوة.

مكونات طاجن اللحم بالفخار

1 كيلوغرام لحم بقر مقطع إلى قطع متوسطة

2 بصل كبير مفروم

3 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات

2 حبة فلفل رومي مقطعة إلى شرائح

2 حبة جزر مقطعة إلى شرائح

2 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات

1 كوب مرق لحم (أو ماء)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ورقة غار (ورق لوري)

2 عود قرفة

طريقة طاجن اللحم بالفخار

أولاً تحضير الفرن والفخار: سخني الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 مئوية.

تأكدي من نظافة الفخار قبل الاستخدام، وادهنيه بقليل من زيت الزيتون.

تحمير اللحم: في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضيفي قطع اللحم وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات، يمكن تحمير اللحم على دفعات إذا لزم الأمر.

انقلي اللحم المحمر إلى الطاجن الفخاري.

تحمير الخضروات: في نفس المقلاة، أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المتبقية.

أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح شفافًا.

أضيفي الثوم وقلبي لبضع دقائق حتى يصدر رائحة عطرية.

أضيفي الطماطم، الفلفل الرومي، الجزر، والبطاطس وقلبي المكونات معًا لمدة 5 دقائق.

إضافة التوابل: أضيفي الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، الكمون، الكزبرة الجافة، القرفة، والبابريكا وقلبي جيدًا حتى تتجانس التوابل مع الخضروات.

تجميع طاجن اللحم بالفخار

اسكبي خليط الخضروات والتوابل فوق اللحم في الطاجن الفخاري.

أضيفي ورقة الغار وعودي القرفة.

اسكبي كوب مرق اللحم (أو الماء) فوق المكونات.

طهي طاجن اللحم بالفخار في الفرن

غطي الطاجن بغطاء الفخار أو بورق الألومنيوم إذا لم يكن لديك غطاء.

ضعي الطاجن في الفرن واتركيه يطهى لمدة 2.5 إلى 3 ساعات، أو حتى يصبح اللحم طريًا وينضج تمامًا.

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