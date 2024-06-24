يمكنك الآن وبكل سهوله.. الاستعلام عن النتائج التحصيلية عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا

في المملكة العربية السعودية، ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب بشغف إعلان النتائج التحصيلية، حيث تعتبر هذه النتائج مفتاح لمستقبل الطلاب الأكاديمي وتحديد إمكانية قبولهم في الجامعات، وذلك بناء على نتائج الاختبارات التي تجريها الجامعات، يتم تقييم مستوى الطلاب وقدراتهم الأكاديمية، لذلك في هذا المقال، سوف نوضح كيفية الاستعلام عن النتائج التحصيلية عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا.

موعد ظهور النتائج التحصيلية

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن النتائج التحصيلية ستكون متاحة يوم 24 يونيو، كما أكدت أنه يمكن الحصول على النتائج عبر موقع قياس وتطبيق توكلنا اعتبارا من 25 يونيو 2024.

خطوات معرفة النتائج التحصيلية عبر موقع قياس

للحصول على نتائج الاختبار التحصيلي للفصلين لعام 1445 هـ، يمكن اتباع الخطوات التالية عبر موقع قياس:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز قياس. يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية. التحقق من صندوق “أنا لست روبوت” لضمان أمان الحساب. بعد تسجيل الدخول، الانتقال إلى قسم “الاختبارات المسجلة”. النقر على الزر الذي يعرض النتائج. اختيار نوع الاختبار التحصيلي المطلوب. النقر على زر “إظهار النتيجة” لعرضها.

نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا

يمكن أيضا استخدام تطبيق توكلنا للحصول على نتائج الاختبارات التحصيلية، وذلك من خلال الخطوات التالية: