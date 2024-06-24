الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل السلطان محمد الفاتح هو من أنجح المسلسلات في تركيا والوطن العربي، حيث تم عرض المسلسل الموسم السابق واستمر في النجاح بشكل كبير إلى أن تم تصوير الجزء الثاني الذي ينتظره جميع المشاهدين على احر من الجمر لكي يتابع الاحداث المثيرة للمسلسل، حيث انه يعرض على عدد من القنوات الفضائية بجودة عالية لذلك الجميع يرغب في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح ومواعين العرض للموسم الثاني للاستمتاع بالمسلسل وسوف نعرض لكم ذلك بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

مسلسل السلطان محمد الفاتح أحد المسلسلات التركية التاريخية التي تحكي قصة البطل القائد السلطان محمد الفاتح منذ طفولته حتى أن تولى قيادة الدولة وقام بفتح العديد من الفتوحات منها ابرزها فتح القسطنطينية الذي دعم معارك كثيرة وخسر به جنون كثيرة ولكنه استطاع الفوز ليتم عرضه بشكل درامي شيق في المسلسل ينال على اعجاب جميع المشاهدين، فإن المسلسل يعرض أحداث ومعارك حقيقيه بتصوير متميز، لذلك يمكن أن تتابع المسلسل على قناة الفجر الجزائرية ليوم يوما في الأسبوع في تمام الساعة 10:00 مساء.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

قناة الفجر الجزائرية تعد من قنوات الشهيرة التي تعرض مسلسل من اشهر المسلسلات التركية وأشهر مسلسلات في الوطن العربي وهو السلطان محمد الفاتح فيمكن لجميع المتابعين لمشاهدة الجزء الثاني من المسلسل عبر القناة من خلال التردد التالي:

● القمر الصناعي النايل سات.

● التردد 11034.

● استقطاب افقي.

● معدل الترميز 5000.

● معامل تصحيح الخطا ¾.

● جودة القناة اس دي.