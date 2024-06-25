umbrella أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وأهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل للوجبة السابعة

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة لتحسين أوضاعهم المعيشية، تقدم هذه المنحة بشكل شهري لعدد كبير من المستفيدين العراقيين الذين يستوفون الشروط المحددة من قبل وزارة العمل، تعتبر هذه الرعاية من الدعم الحكومي المهم لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، تقدم الحكومة العراقية بذلك دليلاً على التزامها بتحسين ظروف المجتمع ودعم الفئات الهشة والمتضررة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى نشر أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 بشكل منتظم عبر شبكة الإنترنت بطريقة مبسطة، يمكن للمواطنين البحث عن جميع تفاصيل الرعاية الاجتماعية للوجبات المختلفة عن طريق إدخال بياناتهم على منصة مظلتي، وذلك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية. الانتقال إلى صفحة الرعاية الاجتماعية. اختيار الوجبة الأخيرة لعام 2024. يرجى كتابة اسم المحافظة التي تقيم فيها. ضع بياناتك بعناية في الحقول المحددة لها. الضغط على زر الاستعلام.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تشتمل شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق على عدة معايير يجب توافرها لدى المتقدمين، وذلك لضمان استحقاق الفئات المستحقة لهذه الخدمة الحكومية الهامة، يجب توفر الشروط التالية: