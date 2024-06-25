حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1445 وحساب قيمة الدعم بعد التعديلات الجديدة

توفر وزارة الموارد السعودية لمستحقين للضمان الاجتماعي من خلال حاسبة الضمان معرفة قيمة رواتبهم بشكل مباشر، يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من بين أهم البرامج الاجتماعية التي تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في المملكة العربية السعودية شهريًا، يقدم البرنامج دعمًا ماليًا للأسر الأشد فقرًا وبعض الفئات الأخرى المحددة من قبل الحكومة السعودية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء المستحقين.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

تعتبر الحاسبة الجديدة خطوة مهمة لتسهيل عملية الحساب والتأكد من تلقي الدعم المالي اللازم، بفضل هذه التقنية الجديدة، يمكن للمستفيد استعراض الدعم الخاص به والتأكد من عدم تجاوز الحد الأدنى المانع للضمان، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. ثم يتم دخول إلى الموقع وإدخال الاسم ورقم الهوية. أدخل رمز التحقق الذي تلقيته عبر هاتفك المحمول. ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اضغط على الحاسبة التقديرية للضمان الاجتماعي. ثم، يجب عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة. أخيراً، عند النقر على زر “احسب”، ستظهر جميع التفاصيل أمامك.

رابت الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان عن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي لعام 1445 منذ فترة سابقة، حيث بلغ 1320 ريالًا لكل رب أسرة مستقلة، بالإضافة إلى 660 ريالًا لكل فرد يكون تابعًا له، تأتي هذه الزيادة بعد موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رفع استحقاقات المستفيدين بنسبة 20%. ولم تقتصر الإجراءات الداعمة على ذلك، بل تضمنت أيضًا توفير حزمة برامج أخرى نحو دعم الغذاء وغيره.