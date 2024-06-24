“ما تقلقش من الحظر” نسخة واتساب الذهبي الجديدة شغالة على كل الموبايلات! حملها واستمتع بميزات خرافية!

يحرص الكثيرون على معرفة مزايا آخر إصدار من الواتساب الذهبي الذي يعد واحدًا من أهم التطبيقات والنسخ المطورة من التطبيق الرسمي واتساب، حيث يعد من النسخ الأولى التي تم تطويرها على يد أبو عرب المطور اليمني، وقد انتشرت وذاع صيتها في مختلف الأنحاء، وبالأخص في الدولة العربية، وتنبع تلك الشهرة الكبيرة من الإضافات والمزايا الكثيرة التي تم توفيرها داخل التطبيق، والتي ساعدته بشكل كبير للتفوق على جميع النسخ الأخرى، وسوف نوضح أبرز ما يخص هذا التطبيق بشكل مفصل خلال مقالنا.

آخر إصدار من الواتساب الذهبي

يمكن لكافة المستخدمين الحصول على اخر اصدار من الواتساب الذهبي والاستمتاع بالكثير من المزايا التي يصعب حصرها، والتي من أبرزها ما يلي:

أولًا الحصول على الحالات الخاصة بالأشخاص الأخرين وتحويلها دون أن يعلموا.

كذلك يتميز بتوفير إمكانية إخفاء آخر ظهور على التطبيق، الأمر الذي يجنبه أي مضايقات قد تحدث خلال فتح التطبيق.

وأيضًا إمكانية رؤية الرسائل دون علم الشخص الأخر وذلك عن طريق إخفاء علامتي القراءة.

بالإضافة إلى إمكانية رؤية الحالات دون معرفة الشخص الذي قام بتنزيلها.

كما يمكن إرسال ملفات صوتية بحجم كبير يصل لنحو 100 ميجا بايت.

كذلك بإمكانك إرسال ملفات فيديو بحجم يصل إلى حوالي 50 ميجا بايت.

بينما يمكنك كتابة حالة بعدد كلمات يصل إلى 250 حرف.

ناهيك عن ميزة تصفية الرسائل الصادرة والواردة.

وأيضًا يمكنك إلغاء العديد من الرسائل في وقت واحد.

بالإضافة إلى إمكانية تغيير الخطوط داخل الدردشات بكل سهولة.

علاوة على إمكانية إرسال الفيديوهات والصور بجودة عالية جدًا.

الخصوصية في واتساب الذهبي

يوفر واتساب الذهبي في التحديث الأخير له العديد من الميزات التي تتعلق بخصوصيتك داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين القيام بفصل النت عن تطبيق واتساب فقط وتركه مفتوح على التطبيقات الأخرى، وذلك إذا لم يكن يريد للرد على أي شخص يراسله عبر تطبيق واتساب، والجدير بالذكر أن هذه الميزة غير مدعومة في واتساب الرسمي، كذلك فإنه يمكنك أرشفة الرسائل بطريقة لا يراها أي شخص آخر غيرك، كما يمكنك أيضًا إضافة رقم سري للتطبيق.