رقم الضمان الاجتماعي المجاني لتقديم الشكاوي والاستعلام عن جميع الاستفسارات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول تبكير موعد صرف الدفعة 31 من الضمان الاجتماعي المطور، حيث أكدت الوزارة أن صرف الضمان سيتم في الموعد المحدد دون أي تأخيرات، وهو يوم الإثنين الأول من شهر يوليو، بدءًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأرشدت الوزارة إلى أهمية التأكد من استحقاق الدفعة القادمة قبل موعد الصرف عن طريق طرق الاستعلام التي توفرها الوزارة، ومن أهمها رقم الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

تمكّنت وزارة الموارد من تحسين وتطوير آليات التواصل مع المواطنين لحل المشكلات والاستفسارات بكفاءة أعلى، حيث أعلنت عن عدة طرق للتواصل تتيح للمستفيدين التواصل بسهولة مع الجهات المختصة، كما يمكن التواصل عبرها باتباع التالي:

أوقات العمل الرسمية :

يمكن استقبال المكالمات والرسائل من الأحد إلى الخميس خلال فترة الصباح من الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.

الرقم الموحد :

يمكن الاتصال على الرقم الموحد 11911 للحصول على المساعدة وتقديم الاستفسارات.

أرقام الواتساب لتقديم الشكاوى :

0793117117

8001222777

011291558

أرقام صناديق بريدية :

12484

11157

بفضل هذه الإجراءات، يمكن للمستفيدين الآن التواصل بسهولة وسرعة مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور لحل أي مشكلة أو استفسار بكل يسر.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك التسجيل في البرنامج الضمان الاجتماعي للاستفادة من دعمه، عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي. اضغط على إنشاء حساب جديد. أدخل البيانات المطلوبة، مثل: الرقم الوطني ورقم الهاتف وغيرها. بعد ذلك اضغط استمرار. سوف تتلقى رمز التحقق على هاتفك، قم بإدخاله واضغط على زر التأكيد. يمكنك الآن الوصول إلى منصة الضمان المحدثة والتسجيل للحصول على الدعم. بعد الوصول إلى النظام، يطلب منك إدخال بعض البيانات مثل بيانات الدخل، وبيانات الأسرة، وبيانات الحساب البنكي. قم بإرفاق المستندات المطلوبة. والخطوة الأخيرة اضغط على تقديم الطلب.

بعد ذلك ستتلقى إشعارًا يحتوي على رقم الطلب، يمكنك الاحتفاظ به للتحقق منه لاحقًا.