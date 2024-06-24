الجو حر والدنيا نار!! طيب اتعلم بسرعة طريقة عمل الموخيتو

الموخيتو هو مشروب منعش مثالي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ويتميز بمزيج رائع من النعناع، الليمون، والسكر، بالإضافة إلى الماء الفوار، حيث يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل باتباع هذه الخطوات التالية سنتعرف على طريقة عمل الموخيتو.

المكونات اللازمة لطريقة عمل الموخيتو

10-12 ورقة نعناع طازجة

1 ليمونة كبيرة (مقطعة إلى شرائح)

2 ملعقة صغيرة سكر

1/2 كوب ماء فوار (صودا)

1/4 كوب عصير ليمون طازج

1/4 كوب ماء

ثلج مجروش

شرائح ليمون ونعناع للتزيين (اختياري)

الطريقة:

تحضير المكونات وطريقة عمل الموخيتو

لعمل الموخيتو من المكونات السابقة سنقوم بما يلي:

ابدأ بغسل أوراق النعناع والليمون جيداً.

قطع الليمونة إلى شرائح رفيعة.

خلط النعناع والسكر: في كأس كبير، ضع أوراق النعناع والسكر.

استخدم ملعقة خشبية أو مدقة لطحن النعناع مع السكر برفق حتى يخرج عصير النعناع وتختلط الزيوت العطرية مع السكر.

إضافة الليمون: أضف شرائح الليمون إلى الكأس مع عصير الليمون.

اضغط برفق على الشرائح بمدقة أو ملعقة خشبية لإخراج العصير منها وخلطه مع النعناع والسكر.

إضافة الماء الفوار: أضف نصف كوب من الماء الفوار إلى الكأس وامزج المكونات جيداً.

إضافة الثلج: املأ الكأس بالثلج المجروش.

طريقة عمل الموخيتو – التزيين والتقديم

وبعد عمل الموخيتو بالطريقة والخطوات السابقة سنتعرف الآن على طريقة التقديم:

يمكنك تزيين الكأس بشرائح الليمون الإضافية وأوراق النعناع.

قدم الموخيتو فوراً واستمتع بمشروب منعش ومبرد.

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