“المسيطر هذه الفترة”.. سعر و مميزات وعيوب مواصفات هاتف realme gt6 المميز والرائع

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإصدارات جديدة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق، وواحدة من هذه الشركات هي Realme التي تعد من الماركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، في هذا السياق يثير Realme GT 6 اهتمام العديد من مستخدمي الهواتف بفضل مواصفاتها المتطورة وأدائها القوي، ويقدم تجربة مستخدم متميزة تتضمن أحدث التقنيات في العتاد والبرمجيات، مما يسهم في تحقيق أداء متفوق وتجربة استخدام سلسة وممتعة.

مواصفات هاتف realme gt6

يأتي هاتف ريلمي بمواصفات متقدمة تجعله خيار جذاب في عالم الهواتف الذكية الحديثة، وإليك ملخص المواصفات فيما يلي:

يدعم الهاتف تقنية NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات عن طريق اللمس.

بالإضافة إلى IR Blaster للتحكم عن بعد في الأجهزة المنزلية.

يتيح للمستخدمين استخدام بطاقتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني (2G)، الثالث (3G)، الرابع (4G)، والخامس (5G)، مما يضمن تجربة اتصالات سريعة وسلسة.

الظهر والإطار مصنوعان من البلاستيك، مما يجعلها خفيفة الوزن ومتينة.

شهادة IP65 تعني أن الهاتف مقاوم للماء والغبار مما يجعله مناسب للاستخدام اليومي.

شاشة منحنية على الجوانب مع ثقب في المنتصف، بتقنية LTPO AMOLED.

حجم الشاشة 6.78 بوصة.

دقة الشاشة 1264×2780 بكسل.

معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز.

مع دعم لتقنية Dolby Vision وHDR 10.

سطوع قوي يصل إلى 6000 شمعة، مما يضمن تجربة مشاهدة رائعة.

تتمتع الشاشة بحماية من نوع Gorilla Glass Victus 2، لتوفير مقاومة ضد الخدوش والصدمات.

يحتوي على سعة تخزين داخلية كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت.

تقنية الذاكرة UFS 4.0.

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، مما يضمن أداء سلس للتطبيقات وكفاءة في تخزين البيانات.

عيوب موبايل Realme GT6

بعد أن قدمنا لكم أهم مواصفات الهاتف، فإن عيوبه قد تكون كالتالي:

يأتي الهاتف بدون منفذ الـ 3.5 ملم المخصص لسماعات الأذن، وهذا أمر معتاد في الهواتف من هذه الفئة.

لا يتيح إدخال بطاقة ذاكرة كما هو معتاد.

خامات الظهر ليست الأفضل .

كان من الأفضل لو كانت مقاومة الماء أعلى من تصنيف IP68.

سعر الهاتف

يبلغ سعر الهاتف بسعة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، حوالي 37 ألف جنيه مصري، وسيكون متاح في الفترة القادمة.