تنزيل واتساب الذهبي 2024 استمتع بالإضافات والمزايا الجديدة

واتس آب الذهبي هو نسخة معدلة من تطبيق المراسلة الشهير واتس آب، يقدمه مطورون مستقلون ويقدم العديد من الميزات التي تجذب المستخدمين، ولكنه يأتي مع مخاطر تتعلق بالأمان والخصوصية وإذا قررت استخدامه، فتأكد من تنزيله من مصدر موثوق واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية بياناتك الشخصية ويفضل دائمًا استخدام التطبيقات الرسمية لضمان أمان معلوماتك وخصوصيتك وفي هذا المقال، نستعرض تنزيل واتس ذهبي وميزات واتس آب الذهبي.

كيفية تنزيل واتس ذهبي

سنتعرف فيما هو آت من نقاط على الطريقة الصحيحة لتنزيل واتس ذهبي وتثبيته على الجهاز:

● نظراً لأن واتس آب الذهبي غير متاح في متجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play و Apple App Store، يتوجب العثور على موقع موثوق لتنزيله.

● قم بزيارة الموقع الرسمي للمطور أو مصدر موثوق لتنزيل ملف APK للواتس آب الذهبي.

● تأكد من تمكين خيار مصادر غير معروفة في إعدادات الأمان على جهاز الأندرويد للسماح بتثبيت التطبيقات من خارج متجر Google Play.

● افتح ملف APK الذي تم تنزيله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتثبيت التطبيق.

● بعد اكتمال التثبيت، افتح التطبيق وقم بإدخال رقم هاتفك لإعداد الحساب.

ميزات واتس آب الذهبي

يقدم واتساب الذهبي العديد من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في تطبيق واتساب الرسمي، وتشمل هذه الميزات:

● إمكانية إخفاء آخر ظهور.

● متاح ميزة إخفاء العلامات الزرقاء لقراءة الرسائل.

● خاصية إخفاء علامة يكتب الآن.

● يمتلك التطبيق ميزة إخفاء مشاهدة الحالات.

● إتاحة تخصيص واجهة المستخدم بألوان وخلفيات مختلفة.

● من الممكن تغيير أيقونة التطبيق.

● تخصيص إشعارات محددة للمحادثات المختلفة.

● إرسال ملفات أكبر حجماً مقارنةً بالتطبيق الرسمي.

● يمكن تحميل حالات الآخرين بنقرة واحدة.

● يدعم التطبيق العديد من الحسابات على نفس الجهاز.

● متاح خيارات متقدمة للتحكم في إعدادات الرسائل والجروبات.