نزلت.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 بمحافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
نزلت.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 بمحافظات العراق
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في الوقت الحالي، تتزايد أعمال البحث بشكل كبير حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة أو الجديدة، التي تأخرت مقارنة بباقي الوجبات، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على رفع الكشوفات التي تشملها أسماء المشمولين بالرعاية، وهو المتوقع أن يكون في غضون الأيام المقبلة، حتى يتعرف عليها الجميع.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

ويمكنك التعرف على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

  • أن يتم الإنتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
  • ليتم العمل على تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من مظلتي.
  • ليتم النقر على زر “الخدمات الإلكترونية”.
  • بعد ذلك يتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.
  • مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.
  • النقر مباشرة على زر “بحث”.
  • وفي نهاية الأمر سيتم عرض كشوفات الوجبة السابعة أو الجديدة بكل سهولة.

ما شرط التسجيل في برنامج الرعاية؟

لكي يتم التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة والسابعة في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
  • مقيم دائم في الدولة العراقية.
  • لا يتخطى عمر المتقدم عن 60 عامًا.
  • كذلك ألا يكون مسجل في أي برامج دعم أخرى.
  • إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في الرعاية الاجتماعية.
  • الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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