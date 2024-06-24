طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل أروع من المحلات

تُعد الكفتة المشوية واحدة من الأكلات الشهية التي يحبها الجميع، وتتميز بطعمها الرائع الذي يمكن تحضيره في المنزل بطريقة تفوق طعمها في المحلات فيما يلي مكونات وطريقة تحضير وعمل الكفتة المشوية بالمنزل خطوة بخطوة.

المكونات اللازمة لعمل الكفتة المشوية في المنزل

1 كيلوجرام من اللحم المفروم (لحم غنم أو بقر، أو خليط منهما)

1 بصلة كبيرة مبشورة

2 فص ثوم مفروم ناعماً

1 كوب بقدونس مفروم ناعماً

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

1/4 كوب زيت زيتون

الطريقة تحضير الكفتة المشوية

تحضير المكونات: في وعاء كبير، ضعي اللحم المفروم وأضيفي إليه البصل المبشور، الثوم المفروم، والبقدونس المفروم.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، القرفة، الكمون، والشطة (إذا كنتِ تفضلين الكفتة حارة).

خلط المكونات: استخدمي يديكِ لخلط جميع المكونات معًا جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

قومي بتغطية الوعاء بغلاف بلاستيكي وضعيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتجانس النكهات.

تشكيل الكفتة: بعد إخراج الخليط من الثلاجة، قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع أو كرات، حسب الرغبة.

إذا كنتِ تستخدمين أسياخ الشواء، بلّلي يديكِ بالماء قبل تشكيل الكفتة على الأسياخ لتجنب التصاق اللحم باليدين.

تسوية الكفتة المشوية في المنزل

تسخين الشواية: سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية، كما يمكنك استخدام شواية الفحم أو شواية الغاز أو حتى الشواية الكهربائية.

شواء الكفتة: قومي بدهن الكفتة بقليل من زيت الزيتون قبل وضعها على الشواية.

اشوي الكفتة على الشواية لمدة 10-15 دقيقة، مع التقليب المستمر حتى تنضج من جميع الجهات وتحصل على لون ذهبي بني.

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