عشان متقولش مكنتش اعرف.. جدول تخفيف الاحمال الجديد بعد اعتماده رسميا في القاهرة والجيزة.. جهز كشافك يحج يلا

الكثير من الأفراد يبحثون حاليا عن الجداول الزمنية الجديدة لانقطاع التيار الكهربائي بعد الإعلان الأخير من وزارتي الكهرباء والبترول عن زيادة مدة تخفيف الأحمال بساعة إضافية، حيث تم تمديد الفترة إلى 3 ساعات بدلا من 2 ساعة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد والزيادة المتزايدة في استهلاك الكهرباء المحلي واستخدام الغاز في محطات توليد الطاقة. في بيان أمس، أشارت الوزارتان إلى ضرورة هذه الخطوة للحفاظ على كفاءة التشغيل في المحطات وشبكات الغاز الطبيعي الوطنية.

زيادة الاحمال الكهربائية

هناك اهتمام متزايد من قِبل المواطنين في مختلف المحافظات، حيث يسعون للحصول على جدول جديد لمواعيد انقطاع التيار الكهربائي للأيام السابقة والحالية، في ظل التعديلات الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وتم اتخاذ قرار من قبل السلطات الحكومية بتقليص فترة تشغيل الكهرباء في جميع المناطق لمدة ساعة إضافية، لتصبح الفترة الإجمالية 3 ساعات، بهدف الحفاظ على كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.

جدول تخفيف الاحمال بالتفصيل

بالقاهرة والجيزة، تم تحديد فترات تخفيف الأحمال كالتالي: