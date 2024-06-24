خليك الأقوى في اللعبة طريقة شحن اكواد ببجي موبايل 2024

العديد من محبي وعشاق لعبة ببجي يرغبون في الحصول على اكواد ببجي موبايل، حيث انها طريقة توفر لهم العديد من الملابس والازياء والاكسسوارات وتوفر لهم إنجاز مهمات كثيرة بسرعة وتحقق لهم مستويات عالية ويكون اللاعب احد اللاعبين المحترفين في هذه اللعبة يفوز على أوكرانيا بسهوله، كما يمكن أن تحصل على هذه الاكواد بشكل مجاني وتستخدمها بسهولة في اللعبة وتوفر لك عدد من الأسلحة المتنوعة والسيارات والملابس وغيرها من الأشياء الأخرى وكذلك سوف نعرض لكم طريقه لشحن شدات ببجي بالتفاصيل.

اكواد ببجي موبايل 2024

تعرض العديد من المواقع اكواد ببجي ولكنها تكون مستخدمة وغير حديثه، حيث يجب أن تكون هذه الأكوان حديثه ليتم استخدامها والاستفادة منها في المهام المختلفة لذلك سوف نوضح لكم عدة اكواد يمكن استخدامها في اللعبة وهي كالتالي:

● SCRLTJG6PZL

● BCLPOZFZ5

● SCLHFZFZ7VE

● CLOSE VEG

● CLPOZBZ6JEC

● POZDZ6PPCM

● CKZBZBAW

كيفيه شحن شدات لعبة بيجي

يمكن أن تحصل على شدات ببجي بطريقة مميزة وسهله وتاريخ رسمية لا تؤدي إلى حظر حسابك، حيث ان جميع اللاعبين يرغب في الحصول على هذه الشهادات لأنها مفيدة للغاية في اللعبة ولها أهمية كبيرة فهي بمثابة عمله بيجي في شراء العديد من الأشياء وتسهيل المهمات، لذلك فان اللاعب يجب عليه أن يحصل على أكبر قدر من إرشادات حتى يستطيع ان يستمتع باللعبة بشكل كبير وسوف نتعرف على خطوات الشحن خلال التالي:

● اضغط على الرابط الرسمي للعبة ببجي واقوم بتسجيل الدخول.

● ثم انتقل الى الصفحة الرئيسية وادخل رقم الآي دي الخاص باللعب.

● ثم اذهب الى متجر اللعبة واتجه الى قسم الشهادات وحدد العدد الذي ترغب في شرائه.

● ثم اختار طريقة مناسبة للدفع وبعد التأكيد عملية الدفع يضغط على الحصول على الشدات وسوف تضاف الى حسابك.