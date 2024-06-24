أنباء عن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2024 والموارد البشرية توضح حقيقة الأمر

انتشرت الأخبار خلال الأيام القليلة الماضية حول زيادة راتب الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 31 لشهر يوليو القادم بعد صدور أمر ملكي بصرف راتبين للمستفيدين، ولذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة هذا الأمر وهل سيتم صرف راتب واحد ام راتبين، تعرف في هذا المقال على موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور وحقيقة صرف رواتب إضافية في الدفعة القادمة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور قي موعد ثابت كل شهر وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي بشرط ألا يتوافق مع موعد أحد الإجازات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وبالنسبة لراتب الدفعة 31 فسوف يتم صرفه في اليوم الأول من شهر يوليو 2024 للمؤهلين الذين تمت الموافقة على طلباتهم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

متى تظهر أهلية الضمان المطور

سوف تظهر أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 31 لشهر يوليو 2024 يوم الخميس القادم الموافق السابع والعشرين من يونيو، حيث تنتهي وزارة الموارد البشرية من دراسة طلبات جميع المتقدمين الجدد أو المستفيدين القدامى لإعلان نتيجة اهليتهم والموافقة على من يستحقون الحصول على الدعم فقط.

يمكن الاستعلام عن الأهلية بعد ظهورها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حالة رفض الأهلية يمكن تقديم الاعتراض من خلال أيقونة الاعتراض مع توضيح السبب وارفاق المستندات المطلوبة ليتم مراجعة الطلب وإعلان النتيجة.

حقيقة زيادة راتب الضمان المطور

من جانبها أوضحت وزارة الموارد البشرية حقيقة الأخبار المتداولة حول زيادة رواتب الضمان الاجتماعي، بأنه لم يصدر أمر ملكي حتى الآن لزيادة رواتب الضمان المطور، وان المعاش المخصص لشهر يوليو سوف يتم صرفه بنفس القيمة المحددة سابقا وهي 1320 ريال للعائل و660 ريال للتابع.