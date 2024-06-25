ارتاحي من زن العيال.. تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة كراميش هي إحدى قنوات التلفزيون العربية المتخصصة في بث البرامج والمحتوى الترفيهي الموجه للأطفال وتأسست قناة كراميش بهدف تلبية احتياجات واهتمامات الأطفال الصغار، وتوفير بيئة آمنة ومسلية لهم للتعلم والمتعة قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تشمل الرسوم المتحركة، برامج التفاعلية ، المسابقات، الألعاب، والأناشيد الخاصة بالأطفال، وتهدف هذه البرامج إلى تعزير التعلم النشط وتنمية المهارات الحياتية مثل التعاون والإبداع لدى الأطفال.
تردد قناة كراميش
تعتبر قناة كراميش من المحطات الرائدة في عالم الأطفال في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيره بين الأسر والأطفال نظرا لمحتواها القيم والمسلي وتسعى القناة باستمرار إلى تقديم برامج مبتكرة وجذابة تلبي تطلعات جمهورها الصغير وتركيزها على تقديم المحتوى، وتلعب قناة كراميش دور هام في تعزير الجانب التعليمية والثقافي للأطفال العرب، مما يجعلها اختيار مفضل للعائلات التي تهتم بمشاهدة آمنة ومفيدة لأطفالها.
ترددات قناة كراميش على النايل سات
- التردد: 11603
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
ترددات قناة كراميش على عرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الرد: 5/6
- الجودة: SD
خطوات ضبط تردد قناة كراميش
من أهم خطوات ضبط تردد قناة كراميش منها ما يلي:
- قم بتشغيل جهاز الإستقبال الخاص بك.
- انتقل إلى قائمة الترددات أو التركيب.
- أدخل التردد المناسب للقمر الصناعي الذي ترغب في استقباله (النايل سات أو عرب سات).
- أدخل الاستقطاب (أفقي أو عمودي).
- أدخل معدل الترميز.
- أدخل معامل تصحيح الخطأ.
- أدخل الجودة (SD أو HD).
- انقر على زر بحث أو حفظ.
- انتظر حتى يتم العثور على القناة وحفظها.