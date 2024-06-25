ارتاحي من زن العيال.. تردد قناة كراميش للأطفال 2024 على النايل سات والعرب سات

قناة كراميش هي إحدى قنوات التلفزيون العربية المتخصصة في بث البرامج والمحتوى الترفيهي الموجه للأطفال وتأسست قناة كراميش بهدف تلبية احتياجات واهتمامات الأطفال الصغار، وتوفير بيئة آمنة ومسلية لهم للتعلم والمتعة قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تشمل الرسوم المتحركة، برامج التفاعلية ، المسابقات، الألعاب، والأناشيد الخاصة بالأطفال، وتهدف هذه البرامج إلى تعزير التعلم النشط وتنمية المهارات الحياتية مثل التعاون والإبداع لدى الأطفال.

تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من المحطات الرائدة في عالم الأطفال في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيره بين الأسر والأطفال نظرا لمحتواها القيم والمسلي وتسعى القناة باستمرار إلى تقديم برامج مبتكرة وجذابة تلبي تطلعات جمهورها الصغير وتركيزها على تقديم المحتوى، وتلعب قناة كراميش دور هام في تعزير الجانب التعليمية والثقافي للأطفال العرب، مما يجعلها اختيار مفضل للعائلات التي تهتم بمشاهدة آمنة ومفيدة لأطفالها.

ترددات قناة كراميش على النايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

ترددات قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الرد: 5/6

الجودة: SD

خطوات ضبط تردد قناة كراميش

من أهم خطوات ضبط تردد قناة كراميش منها ما يلي: