استعلم عبر fany.emis.gov.eg نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024 نظام 3 و5 سنوات بوابة التعليم الفني

تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024 من أهم الموضوعات المتصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد انتهاء الامتحانات لتلك المرحلة حيث أكدت بعض المصادر أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الدبلومات الفنية جارية حالياً، وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الدبلومات الفنية خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة النتائج إذ تشمل هذه النتائج جميع الشعب الفنية، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور الذين يترقبون بفارغ الصبر نتائجهم

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024

نالت نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024 اهتمام العديد من الطلاب والطالبات تلك المرحلة وخصوصا بعد أن أشارت بعض المصادر الوزارية المؤكد أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة النتائج، ومن المقرر أن تكون النتائج خلال هذا العام مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالأعوام السابقة.

والجدير بالذكر أن اختبارات الدبلومات الفنية قد بدأت في 25 مايو 2024، وانتهت في 6 يونيو 2024، في جميع المحافظات. شملت الاختبارات جميع الشعب الفنية، بما في ذلك الفندقية، التجارية، الصناعية، والزراعية، لكلا النظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات.

ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم إلكترونيًا من خلال رابط موقع بوابة التعليم الفني، والذي سيتم تفعيله في الأيام القليلة القادمة فور اعتماد النتائج وإعلانها.

خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024

تستطيع الآن استخراج نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية: