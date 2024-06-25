لولو شطورة صارت شرطية !؟ .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024 أصبح حديث الساعة خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها تعد القناة من أكثر القنوات انتشارًا في العالم العربي نظرًا لتقديمها مجموعة متنوعة من الأغاني الترفيهية على مدار اليوم، ومن بين البرامج الأكثر شهرة التي تعرض هي أغاني لولو، وتعد هذه الأغاني جزءًا من أسباب نجاح القناة، حيث تقدم محتوى مميزًا ومسليًا باللغة العربية مخصص للأطفال الصغار.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
وتعد قناة وناسة من القنوات الفضائية المفضلة للأمهات لإسعاد أطفالهم خلال فترة الإجازة، وفيما يلي تردد قناة وناسة الجديد 2024 من خلال الآتي:
1- القمر الصناعي النايل سات
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.
- الجودة: SD.
2- العرب سات
- التردد: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.
- الجودة: HD.
كيفية تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024
وفيما يلي خطوات تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر “Menu” على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختر “إضافة قناة فضائية” من القائمة.
- استخدم البحث اليدوي للعثور على القناة.
- حدد القمر الصناعي المناسب وأدخل بيانات تردد قناة وناسة الجديد.
- انقر على زر “بحث” وانتظر حتى يكتمل البحث، ثم انقر على كلمة “حفظ”.
- ستظهر لك الآن قناة وناسة كيدز للأطفال في قائمة القنوات.
أهم مميزات القناة
تتمتع القناة بالعديد من المميزات التي جعلت الأطفال يقبلون عليها ويحبونها، ومن أبرز هذه المميزات:
- تقدم القناة باقة متنوعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة، وتحرص على ترجمتها إلى اللغة العربية لتناسب جميع الأطفال.
- تبث قناة وناسة محتواها على مدار 24 ساعة بدون انقطاع، مما يوفر للأطفال الترفيه المستمر طوال اليوم.
- تجمع إدارة القناة بين الترفيه والتعليم في محتواها، حيث تخصص جزءاً كبيراً منه لتعليم الأطفال مهارات تتناسب مع أعمارهم، مما يعزز من قيمتها التعليمية.
- تتماشى القناة في محتواها مع عادات وتقاليد الوطن العربي، وتحرص على عدم عرض أي مشاهد عنف أو عدوانية أو ألفاظ غير لائقة.
- يمكن تثبيت القناة بسهولة من خلال أي من تردداتها المتاحة، ولا يتطلب الأمر مجهوداً كبيراً.
- تقدم القناة محتواها بشكل مجاني بنسبة 100%، مما يجعلها متاحة للجميع بدون أي تكلفة.
- تحرص القناة على أن تكون خالية من الإعلانات المزعجة التي قد تشتت انتباه الأطفال أو تزعجهم أثناء المشاهدة.